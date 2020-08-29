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ТАСС
ТАСС

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты. Об этом в субботу в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил оперативный сотрудник.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии возбуждены уголовные дела за анонимные угрозы в адрес депутатов, которых принуждают сложить полномочия, сообщает государственный телеканал "Беларусь 1
".
Газета.Ruвчера в 15:19
Подробнее о событии
РБК

СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам

РБКвчера в 16:00
Известия

В Белоруссии возбуждены уголовные дела за оказание давления на депутатов

Известиявчера в 15:41
ТАСС

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

ТАССвчера в 15:06
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовные дела по фактам давления на депутатов

Комсомольская правдавчера в 15:20
Газета.Ru

СК Белоруссии возбудил уголовные дела за угрозы депутатам

Газета.Ruвчера в 15:19
Интерфакс

В Белоруссии возбудили дела о давлении на депутатов из-за рубежа

Интерфаксвчера в 15:13
РИА Новости

В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам

РИА Новостивчера в 15:22

Колесникова увидела в словах Путина сигнал о слабости Лукашенко

Напомним, 27 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о создании по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко силового резерва из сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM00:40
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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День шахтера отмечается 30 августа

История праздника началась когда в ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов установил рекорд (добыл 102 тонн угля при норме в 7 тонн), послуживший началом стахановского движения.
Якутия 2422:03

В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tv28 августа в 04:15
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Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее вмешательство России в американские выборы.
Интерфакс00:49
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В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
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