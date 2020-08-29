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ТАСС
ТАСС

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты. Об этом в субботу в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил оперативный сотрудник.В источнике
С чего всё началось
Правоохранители Белоруссии возбудили уголовные дела за анонимные угрозы в адрес депутатов, в которых содержится принуждение сложить полномочия, передает в субботу, 29 августа, государственный телеканал «Беларусь 1
».
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Московский Комсомолец

СК Белоруссии возбудил дела из-за давления на депутатов

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В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам

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СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам

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Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовные дела по фактам давления на депутатов

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В Белоруссии возбудили дела о давлении на депутатов из-за рубежа

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СК возбуждены уголовные дела по фактам давления на депутатов

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