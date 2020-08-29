СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты. Об этом в субботу в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил оперативный сотрудник.В источнике
С чего всё началось
Правоохранители Белоруссии возбудили уголовные дела за анонимные угрозы в адрес депутатов, в которых содержится принуждение сложить полномочия, передает в субботу, 29 августа, государственный телеканал «Беларусь 1
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В Беларуси возбудили уголовные дела по фактам давления на депутатов
Комсомольская правдавчера в 15:20