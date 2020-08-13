Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано в тексте. СК призвал граждан, располагающих сведениями о координаторах, обратиться в управление ведомства по Минску.В источнике
С чего всё началось
«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
.
Коммерсантъ07:27
Подробнее о событии
РБК

СК Белоруссии заявил о координации протестов специально обученными лицами

РБК05:23
RT на русском

СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

RT на русском04:48
РИА Новости

В СК Белоруссии рассказали о «координаторах» беспорядков

РИА Новости04:18
Комсомольская правда

СК Беларуси ищет координаторов протестов в Минске

Комсомольская правда04:33
Газета.Ru

СК Белоруссии считает, что протесты координировали специально обученные люди

Газета.Ru04:29
ТАСС

Следственный комитет Белоруссии разыскивает координаторов массовых беспорядков

ТАСС04:19
Известия

СК Белоруссии попросил граждан помочь в розыске координаторов беспорядков

Известия04:37
КП - Беларусь

«Ими руководили специально обученные лица». СК устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

КП - Беларусь05:46

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru09:06
25

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,7K

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
112

Законопроект о помощи арендодателям внесен в Госдуму

Москва, 13 августа 2020, 15:02 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете для компаний, пострадавших из-за пандемии и обвала арендных ставок на коммерческую недвижимость, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.
REGNUM08:02