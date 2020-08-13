СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано в тексте. СК призвал граждан, располагающих сведениями о координаторах, обратиться в управление ведомства по Минску.