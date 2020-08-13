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RT на русском
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СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано в тексте. СК призвал граждан, располагающих сведениями о координаторах, обратиться в управление ведомства по Минску.В источнике
С чего всё началось
«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано
 в тексте.
RT на русском04:48
Подробнее о событии
РБК

СК Белоруссии заявил о координации протестов специально обученными лицами

РБК05:23
RT на русском

СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

RT на русском04:48
РИА Новости

В СК Белоруссии рассказали о «координаторах» беспорядков

РИА Новости04:18
Комсомольская правда

СК Беларуси ищет координаторов протестов в Минске

Комсомольская правда04:33
Газета.Ru

СК Белоруссии считает, что протесты координировали специально обученные люди

Газета.Ru04:29
ТАСС

Следственный комитет Белоруссии разыскивает координаторов массовых беспорядков

ТАСС04:19
Известия

СК Белоруссии попросил граждан помочь в розыске координаторов беспорядков

Известия04:37
КП - Беларусь

«Ими руководили специально обученные лица». СК устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

КП - Беларусь05:46

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
РИА Новости07:05
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Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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