Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано в тексте. СК призвал граждан, располагающих сведениями о координаторах, обратиться в управление ведомства по Минску.В источнике
Подробнее о событии
РБК

СК Белоруссии заявил о координации протестов специально обученными лицами

РБК05:23
RT на русском

СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

RT на русском04:48
ТАСС

Следственный комитет Белоруссии разыскивает координаторов массовых беспорядков

ТАСС04:19
Комсомольская правда

СК Беларуси ищет координаторов протестов в Минске

Комсомольская правда04:33
Газета.Ru

СК Белоруссии считает, что протесты координировали специально обученные люди

Газета.Ru04:29
Известия

СК Белоруссии попросил граждан помочь в розыске координаторов беспорядков

Известия04:37
РИА Новости

В СК Белоруссии рассказали о «координаторах» беспорядков

РИА Новости04:18
КП - Беларусь

«Ими руководили специально обученные лица». СК устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

КП - Беларусь05:46

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
РБК23:59
4,5K

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,4K

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
3DNews02:26

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
35

Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс03:23

Адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова утверждает, что его подзащитного пытают в СИЗО

В интервью "Новой газете" Антон Гашинский рассказал, что Шклярову не разрешают передавать письма, ему не дают принимать душ, в изоляторе всю ночь на полной громкости играет музыка.
Эхо Москвы02:36
4

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K