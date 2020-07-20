с чего всё началось

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Политика Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом Выступая сегодня в парламенте, Доминик Рааб заявил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. 2

Происшествия Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости". 156

Авто General Motors выпустит 20 новых электромобилей В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает. 1

Авто Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza.

Футбол «Спартак» хочет уволить главного тренера Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 253

Игры Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли. 12

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 85

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 51

Политика Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.

Армия и оружие Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника. 6

Космос Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.

Авто Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений. 8