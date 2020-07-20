Происшествия
Газета.RuСК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).
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с чего всё началось
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.РБК12:05
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Выступая сегодня в парламенте, Доминик Рааб заявил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Газета.Ru 15:31
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
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Газета.Ru 22:23
Авто
General Motors выпустит 20 новых электромобилей
В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает.
32CARS.ru 18 июля в 07:02
Фигурное катание
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Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская выпала из окна шестого этажа в Москве, сообщили в правоохранительных органах.
Росбалт 18 июля в 05:56
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Авто
Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос
По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza.
Car.ru 08:44
Футбол
«Спартак» хочет уволить главного тренера
Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей 17:31
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Игры
Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru 17:23
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Экономика
Эксперт предупредил о деноминации с девальвацией в августе
Автор петербургского журнала «Интересант» Николай Печерников заявил, что в этом году россиян ждет «черный август», сообщает Primpress.
Инвест-Форсайт 22:49
Здоровье
Более 100 человек победили коронавирус за сутки в Забайкалье
В Забайкальском крае число заболевших коронавирусом выросло до 3971 (за сутки +19). Из них 3266 человек (за сутки 111) выздоровели.
Байкал24 22:30
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Политика
Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии
Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.
Губерния 21:01
Армия и оружие
Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии
В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника.
Lenta.ru 21:34
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.
РБК 19:44
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
Исследователи перепрограммировали механизм регуляции, модифицировав ДНК. Таким образом они создали новый вариант старения.
RuNews24.ru 18 июля в 08:25
Культура
«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х
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Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru 00:55
Финансы
Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд руб. могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях.
Коммерсантъ 12:13