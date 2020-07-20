Происшествия

РБКРБКСК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
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с чего всё началось
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается
 на сайте Следственного комитета.
РБКвчера в 12:05

Подробнее о событии

Следствие по делу Фургала могли специально затягивать

URA.Ru02:57

СК узнал о влиянии Фургала на расследование убийства бизнесмена

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СКР обнародовал новые данные по делу Фургала

Lenta.ruвчера в 12:14

СК раскрыл подробности дела в отношении Фургала

RT на русскомвчера в 11:59
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Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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