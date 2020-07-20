с чего всё началось

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

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