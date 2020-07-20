Происшествия
РБКСК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.РБКвчера в 12:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Происшествия
Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги
Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года.
РБК 01:30
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Экономика
Акционеры Qiwi хотят продать 6,8 млн ADS компании в рамках SPO
Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
ПРАЙМ 02:31
Авто
Новый кроссовер Toyota Venza бьет рекорды продаж в Японии
Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier / Venza нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 18 июля в 02:58
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Роспотребнадзор не выявил изменений в геноме коронавируса
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, специалисты исследовали геномы коронавируса, которые были выделены в разное время с начала появления патогена в России.
НТВ 03:24
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
Авто
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com вчера в 01:44
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Наука
Создана система навигации для роботов, основанная на здравом смысле
ToDay News Ufa 02:33
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Общество
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
Evo-rus.com 02:52
Шоу-бизнес
4-летняя дочь Игоря Николаева стала звездным стилистом
На борту в мягких креслах сидели дочь композитора, 4-летняя дочь Вероника, и супруга Юлия Проскурякова.
7Дней.ру вчера в 14:00
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 случаев коронавируса
Всего в Республике Крым зарегистрировано 994 случая COVID-19, выздоровели 734 человека, умерли 13.
Вести.Севастополь 03:07
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
РИА Новости вчера в 17:48
Кино
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса
Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка
Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
Здоровье
Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
Общество
Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
Forbes 01:41
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Футбол
«Челси» не делал предложений по трансферу Облака
Слухи связывали словенского вратаря с переходом в "Челси", однако, как стало известно, "синие" не делали никаких предложений по трансферу игрока.
Soccer.ru 02:40
Происшествия
В Челябинской области молния убила пастуха
Правоохранительные органы Челябинской области изучают обстоятельства трагического несчастного случая в Златоусте, где прошедшая вчера над регионом гроза стала причиной гибели молодого мужчины.
Российская газета 02:21
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
Газета.Ru 03:27
Политика
В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления
В Германии вспомнили участников операции "Валькирия". В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления.
Piter.tv вчера в 06:10