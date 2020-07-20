с чего всё началось

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Футбол Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.

Политика Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР. 3

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 132

Армия и оружие Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express. 348

Общество Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов. 779

Армия и оружие Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова. 43

Происшествия Жительницу ЕАО осудили за «минирование» кафе «Вдрабодан» Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан", которое она не хотела покидать, сообщает областная прокуратура во вторник. 2

Политика Болтон заявил о неспособности Трампа вести диалог с Путиным на равных Президент США Дональд Трамп недостаточно подготовлен для того, чтобы вести на равных переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева. 597

Происшествия Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.

Гаджеты Realme подтвердила подготовку совершенно новой линейки смартфонов Согласно прежним утечкам, смартфон под индексом Realme RMX2121, который станет первым представителем новой линейки, уже прошел сертификацию.

Происшествия В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. 59

Общество В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля. 2

Политика Луганск предъявил Украине ультиматум Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске. 4