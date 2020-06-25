Политика

ТАССТАСССК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении
 СК.
RT на русском08:03

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СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

ТАСС08:02

СК объявил в розыск уехавшего на Украину журналиста Айдера Муждабаева

РБК08:08

СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск

RT на русском08:03

СК объявил в международный розыск уехавшего на Украину российского журналиста Айдера Муждабаева

Эхо Москвы09:03

Журналиста Муждабаева объявили в международный розыск

Московский Комсомолец08:09

СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

Интерфакс08:01

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

РИА Новости08:00
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

REGNUM 11:23
16
Общество

Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
12
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
747
Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Военное дело 03:49
Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

РИА Новости 12:15
958
Футбол

«Спартак» заинтересован в услугах форварда «Тулузы» Яя Саного

Согласно информации портала L'Equipe, московский «Спартак» сделал предложение по нападающему «Тулузы» Яя Саного.
REGNUM 12:36
Общество

Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов

Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
47
Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
54
Спорт

В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации.
Pravda.Ru 06:52
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
3
Общество

Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит

Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:30
2
Происшествия

Полицейские отказались приехать на вызов и допустили убийство москвички

В Москве полицейские отказались приехать на вызов просившей о помощи женщины и допустили ее убийство.
Lenta.ru 12:45
8
Общество

В Нижегородской области открыли памятник Сталину

АиФ Нижний Новгород вчера в 15:37
444
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
570
Политика

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости 11:38
1,9K
Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке

Суд в Шри-Ланке взял под стражу двух россиян по делу российского ученого Александра Игнатенко, которого местные власти обвинили в незаконном сборе жуков.
Газета.Ru 09:01
20
Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
133
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,9K
Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
41
Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
197
Общество

В ЦИК назвали провокацией попытку проголосовать дважды

Журналист «Дождя» утром 25 июня смог дважды проголосовать по поправкам в Основной закон страны: первый раз на избирательном участке № 141, а спустя час ― онлайн, передает РЕН ТВ.
Известия 08:28
2,5K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,2K
Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
128
Общество

В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе

С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
Известия 13:26
47
Армия и оружие

СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

Журналисты китайского Sohu написали в своем издании о "загадочном и устрашающем оружие", которым Российская Федерация способна отбить атаку США.
Evo-rus.com 12:16
9
Политика

Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе

Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Армия и оружие

В США заявили о перехвате двух российских Ил-38 в районе Аляски

Газета.Ru 09:55
7
Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
388
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Айдер Иззетович Муждабаев
Российский журналист
Российский и украинский журналист, блогер, медиаменеджер. Заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR», член Союза крымских татар Москвы. Пишет на политическую тематику в Facebook. Заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец».
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Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.
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