с чего всё началось

Следственный комитет заочно предъявил обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет журналисту Айдеру Муждабаеву. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщается на сайте СК.

СК заочно обвинил журналиста Айдера Муждабаева в призывах к терроризму

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