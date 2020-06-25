Политика
ДождьСК заочно обвинил журналиста Айдера Муждабаева в призывах к терроризму
Следственный комитет заочно предъявил обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет журналисту Айдеру Муждабаеву. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщается на сайте СК.
Читать в источнике
Оценить295
с чего всё началось
«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении СК.RT на русском08:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Политика
В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова
Зампред ЦИК добавил, что не смог переговорить с Лобковым, но публикацию журналиста назвал «очень правильной», заверив, что по ней будут приняты меры.
РБК 06:56
Политика
Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
Вести.Ru 14:25
Происшествия
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
Общество
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
Общество
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией насильно отправили в армию
Похожим образом отправили служить и другого сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.
Эхо Москвы 12:32
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Единоборства
Масвидаль рассказал, за что уважает Хабиба Нурмагомедова
Как сообщает «Газета.ru», американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий Хорхе Масвидал рассказал, за что уважает Хабиба Нурмагомедова.
CT news 06:34
Игры
Focus Home купила создателей The Surge и Lords of the Fallen
Издатель Focus Home объявил о покупке немецкой студии Deck13, известной по первой Lords of the Fallen и дилогии The Surge, за 8 млн долларов.
Игромания.ру 13:18
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Происшествия
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
Политика
Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК.
РБК 08:51
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о раскаянии отца
Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади 8 июня.
Говорит Москва 11:43
Космос
В NASA показали закат солнца на разных планетах
Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан.
Evo-rus.com 04:17
Общество
Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада
Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Игры
Tales of Arise не выйдет в 2020 году
Игромания.ру 10:23
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
Корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, заявил заместитель руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивен Стич 24 июня на брифинге.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com 07:10
Происшествия
В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности
Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике
Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН 09:23
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02