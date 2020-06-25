Политика

ДождьДождьСК заочно обвинил журналиста Айдера Муждабаева в призывах к терроризму

Следственный комитет заочно предъявил обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет журналисту Айдеру Муждабаеву. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщается на сайте СК.
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с чего всё началось
«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении
 СК.
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СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск

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ТАСС08:02

СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

Интерфакс08:01

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

РИА Новости08:00
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Политика

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Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

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Focus Home купила создателей The Surge и Lords of the Fallen

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В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
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Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
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Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

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Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади 8 июня.
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Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

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Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

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Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике

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Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Российский и украинский журналист, блогер, медиаменеджер. Заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR», член Союза крымских татар Москвы. Пишет на политическую тематику в Facebook. Заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец».
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