с чего всё началось

Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова. Соответствующий ролик размещен на портале СК в YouTube. По данным следствия, Новиков требовал от представителя подрядной строительной организации в обмен на покровительство 12 млн руб.

Общество Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram. 5

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 539

Технологии Комплекс для скрытого досмотра людей создают в России Российские инженеры создают комплекс, который позволит вести скрытый досмотр людей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора АО «РТИ» по разведывательно-информационным системам Кирилл Макаров. 19

Здоровье Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. 117

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 547

Происшествия Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. 1,4K

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова. 556

Армия и оружие Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" применили ракетное оружие против условного противника в акватории Чёрного моря. 9

Общество Власти Японии решили раздать гражданам по тысяче долларов Информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление японского премьера Синдзо Абэ сообщило, что власти Японии решили раздать прямые выплаты всем гражданам страны в качестве мер поддержки во время кризиса. 343

Происшествия Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали 25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке. 409

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 594

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 8

Происшествия В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня». 53