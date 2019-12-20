Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке

Стрельба возле здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Первоначально СМИ сообщали о трех нападавших, однако представители Центра общественных связей ФСБ опровергли эти данные, заявив, что стрелок был один.
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с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте
 СК РФ.
Вечерняя Москва10:35

Подробнее о событии

СК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве

Известия10:37

Следственный комитет официально установил личность стрелка с Лубянки

Говорит Москва10:29

СК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке

Вечерняя Москва10:35

СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу на Лубянке

Москва 2410:35

СК официально назвал фамилию стрелка с Лубянки

РБК10:32

СК раскрыл личность стрелка с Лубянки

Lenta.ru10:31

СКР подтвердил имя устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ10:37
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Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Экономика

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Зампред и член совета директоров ЦБ Василий Поздышев покинет свой пост, чтобы возглавить совет директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКСБ).
Ведомости 12:29
Авто

Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP

Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Автоновости дня вчера в 04:33
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ТАСС 03:42
Культура

Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов

Газета.Ru 05:35
Хоккей

«Спартак» победил «Сочи» в овертайме

Газета.Ru 14:22
Армия и оружие

Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М

Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Военное обозрение 10:28
Единоборства

Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе

ProstoProSport 04:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Политика

Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Аргументы и Факты 10:48
Футбол

Блан может сменить Жардима на посту главного тренера «Монако»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может сменить Леонарду Жардима у руля «Монако», сообщает Footmercato.
Чемпионат 18:41
Происшествия

В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

РИА Новости 18 декабря в 06:55
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru вчера в 23:16
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 18 декабря в 08:54
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.
Интерфакс 09:56
Гаджеты

Microsoft продолжит поддержку Windows 7

Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
The GEEK вчера в 08:41
Политика

Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
РИА Новости 17:11
Общество

Путин рассказал о росте реальных доходов граждан

Власти продолжат работу в этом направлении, рассказал президент России Владимир Путин в ходе 15-й ежегодной большой пресс-конференции, проходящей в четверг, 19 декабря, в столичном Центре международной торговли.
Вечерняя Москва вчера в 07:19
Экономика

Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить

Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
News.ru 18 декабря в 21:59
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Газета.Ru 09:57
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa вчера в 15:57
Финансы

Средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума

19 декабря 2019 года стало известно, что в ноябре текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до 9,2%, что является историческим минимумом.
Саминвестор 02:05
Гаджеты

Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах

На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Игромания.ру 11:55
Происшествия

Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ

Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Здоровье

Активированный уголь оказался бесполезен при алкогольном отравлении

Специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении.
Москва 24 01:43
Здоровье

Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев

ToDay News Ufa 06:45
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 17 декабря в 01:02
Армия и оружие

Узбекистан заменит американские броневики татарстанскими «Тайфунами»

Военные Узбекистана заменят американские броневики MRAP на татарстанские «Тайфуны».
БИЗНЕС Online 18 декабря в 11:38
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