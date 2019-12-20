Происшествия
Вечерняя МоскваСК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке
Стрельба возле здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Первоначально СМИ сообщали о трех нападавших, однако представители Центра общественных связей ФСБ опровергли эти данные, заявив, что стрелок был один.
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с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте СК РФ.Вечерняя Москва10:35
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Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред и член совета директоров ЦБ Василий Поздышев покинет свой пост, чтобы возглавить совет директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКСБ).
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Культура
Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Армия и оружие
Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М
Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Единоборства
Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Футбол
Блан может сменить Жардима на посту главного тренера «Монако»
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может сменить Леонарду Жардима у руля «Монако», сообщает Footmercato.
Происшествия
В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах
Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Политика
Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
Общество
Путин рассказал о росте реальных доходов граждан
Власти продолжат работу в этом направлении, рассказал президент России Владимир Путин в ходе 15-й ежегодной большой пресс-конференции, проходящей в четверг, 19 декабря, в столичном Центре международной торговли.
Экономика
Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить
Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Финансы
Средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума
19 декабря 2019 года стало известно, что в ноябре текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до 9,2%, что является историческим минимумом.
Гаджеты
Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах
На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Происшествия
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.
Здоровье
Активированный уголь оказался бесполезен при алкогольном отравлении
Специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении.
Здоровье
Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Армия и оружие
Узбекистан заменит американские броневики татарстанскими «Тайфунами»
Военные Узбекистана заменят американские броневики MRAP на татарстанские «Тайфуны».