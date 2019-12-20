с чего всё началось

Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Гаджеты Производством 7-нанометровых GPU Nvidia займется TSMC Слухи приписывали Nvidia передачи внушительной доли заказов на производство своих графических процессоров следующего поколения компании Samsung, однако на мероприятии GTC 2019 в Сучжоу глава компании опроверг эти спекуляции: практически все 7-нанометровые GPU компании будут производится TSMC – давним партнером Nvidia.

Политика Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Экономика На что «Роснефть» променяла Приморье Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).

Игры Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.

Экономика Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.