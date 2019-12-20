Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСК раскрыл личность стрелка с Лубянки

Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте
 СК РФ.
Вечерняя Москва10:35

Подробнее о событии

СК установил личность устроившего стрельбу на Лубянке

Газета.Ru10:45

Следственный комитет официально установил личность стрелка с Лубянки

Говорит Москва10:29

СК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке

Вечерняя Москва10:35

СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу на Лубянке

Москва 2410:35

СК раскрыл личность стрелка с Лубянки

Lenta.ru10:31

СК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве

Известия10:37

В СК РФ раскрыли личность стрелявшего на Лубянке

ТК Звезда10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество

В Колумбии запретили работать Uber

Согласно опубликованному заявлению Uber предписывается «немедленно» прекратить оказание услуг перевозчика.
Красная весна 21:51
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Российская газета 21:09
Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета 20:40
Гаджеты

Производством 7-нанометровых GPU Nvidia займется TSMC

Слухи приписывали Nvidia передачи внушительной доли заказов на производство своих графических процессоров следующего поколения компании Samsung, однако на мероприятии GTC 2019 в Сучжоу глава компании опроверг эти спекуляции: практически все 7-нанометровые GPU компании будут производится TSMC – давним партнером Nvidia.
iXBT.com 22:04
Происшествия

Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне

Газета.Ru 21:38
Политика

Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 19:07
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Кино

Российский мультфильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»

Газета Кемерова 18 декабря в 08:26
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»

Вести.Ru 21:44
Общество

Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Известия 20:49
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 18 декабря в 01:16
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Культура

Аскер Бербеков из КБР призвал поклонников поддержать его в «Голосе»

Участник шоу «Голос-8» из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков призвал поклонников проголосовать за него в проекте.
Регион online 00:58
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Известия 08:06
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru вчера в 08:05
Экономика

На что «Роснефть» променяла Приморье

Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).
Konkurent.ru 17:01
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 10:35
Экономика

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС 12:24
Экономика

В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Компания вчера в 05:22
Технологии

Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Дождь 15:26
Здоровье

В Якутии работникам торговли, кафе и ресторанов поставят прививки от кори

В ходе совещания принято решение в эти выходные провести массовую вакцинацию работников торговли от кори.
ИА ЯСИА 04:44
Происшествия

Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто

Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
РЕН ТВ 17:52
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT поступят в продажу в январе

3DNews вчера в 03:31
Кино

«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе

Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
РЕН ТВ 15:38
Игры

Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть

Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Игромания.ру 18:18
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Политика

Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Реальное время вчера в 08:33
Экономика

Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
ТАСС 17:00
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Политика

Отголоски стрельбы на Лубянке

Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Совершенно секретно 10:57
ещё по теме
Главное