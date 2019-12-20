с чего всё началось

Ранее сообщалось об одном погибшем. Для расследования случившегося создан оперативный штаб, куда вошли специалисты СКР и ФСБ, говорится в сообщении. Установлено, что вечером 19 декабря у здания ФСБ на Большой Лубянке Манюров открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

СКР раскрыл личность напавшего на сотрудников ФСБ на Лубянке

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Космос У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.

Происшествия На трассе М-4 «Дон» столкнулись одиннадцать автомобилей Сразу 11 машин столкнулись на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.

Футбол Украинский футболист провалил допинг-тест Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.

Политика Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с новым послом страны в Вашингтоне Владимиром Ельченко, в ходе которой заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.