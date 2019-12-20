Происшествия
Вечерняя МоскваСК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке
Стрельба возле здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Первоначально СМИ сообщали о трех нападавших, однако представители Центра общественных связей ФСБ опровергли эти данные, заявив, что стрелок был один.
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В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте СК РФ.Вечерняя Москва10:35
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Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
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По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами
Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
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Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время телефонного разговора обсудили ряд вопросов, в том числе противодействие Вашингтона строительству «Северного потока — 2».
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
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Общество
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В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
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Армия и оружие
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
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