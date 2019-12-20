Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке

Стрельба возле здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Первоначально СМИ сообщали о трех нападавших, однако представители Центра общественных связей ФСБ опровергли эти данные, заявив, что стрелок был один.
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с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте
 СК РФ.
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