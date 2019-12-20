с чего всё началось

Стрельба возле здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Первоначально СМИ сообщали о трех нападавших, однако представители Центра общественных связей ФСБ опровергли эти данные, заявив, что стрелок был один.

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

Политика Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit Правительство страны надеется, что законопроект будет согласован обеими палатами, а далее его в ближайшие недели подпишет королева Елизавета II.

Общество Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.

Технологии Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Спорт WADA приняло к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS "WADA принимает к сведению заявление РУСАДА о том, что оно намерено оспорить единогласное решение исполкома WADA от 9 декабря о согласии с рекомендациями независимого комитета по соответствию о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в течение четырех лет, что повлечет за собой ряд последствий", - сообщили в пресс-службе WADA.

Происшествия Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.

Спорт США нарушали антидопинговые правила чаще России У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.

Происшествия На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.

Политика Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.