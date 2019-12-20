Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке

Стрельба возле здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Первоначально СМИ сообщали о трех нападавших, однако представители Центра общественных связей ФСБ опровергли эти данные, заявив, что стрелок был один.
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с чего всё началось
В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте
 СК РФ.
Вечерняя Москва10:35

Подробнее о событии

СКР раскрыл личность напавшего на сотрудников ФСБ на Лубянке

Ведомости10:56

СК подтвердил личность открывшего стрельбу на Лубянке в Москве

Известия10:37

Следственный комитет официально установил личность стрелка с Лубянки

Говорит Москва10:29

СК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке

Вечерняя Москва10:35

СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу на Лубянке

Москва 2410:35

СК раскрыл личность стрелка с Лубянки

Lenta.ru10:31

СКР подтвердил имя устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ10:37
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Политика

ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
РИА Новости 11:14
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США

Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Lenta.ru 20:17
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 19:22
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

У здания ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба

Около 6 часов вечера 19 декабря появились первые сообщения о стрельбе в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 11:41
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Правительство страны надеется, что законопроект будет согласован обеими палатами, а далее его в ближайшие недели подпишет королева Елизавета II.
ГЛАС.RU 11:04
Политика

Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»

Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Российская газета 19:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян публично признались друг другу в любви

Пока в телевизоре поклонников Оли пытались убедить, что она ищет свою любовь, сма Бузова крутила роман с Давой манукяном, регулярно попадая с ним в объективы папарацци.
Paparazzi.ru 04:26
Футбол

Российские клубы заработали на играх Лиги чемпионов более €60 млн

Российские футбольные клубы заработали на играх Лиги чемпионов 2018-2019 годов более €60 млн, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на отчет UEFA.
Аргументы и Факты 01:12
Происшествия

Из-за столкновения бензовоза и мазутовоза в Кузбассе погиб человек

«В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза», — сообщает пресс-служба.
РБК 06:53
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новости 11:08
Политика

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Известия 13:27
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Вести-Томск 06:40
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 18 декабря в 09:16
Технологии

Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Ведомости 12:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»

Узнать, какую тайну скрывает Регина Дубовицкая даже от самых близких людей, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.
Телепрограмма 06:42
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Российская газета 12:12
Происшествия

В больнице подмосковного Королева произошло возгорание

Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева.
РБК 17:31
Единоборства

Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Бойцы сошлись в октагоне, но спустя несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и попросил остановить поединок, заявив, что сдаётся.
Discover24 06:12
Спорт

WADA приняло к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS

"WADA принимает к сведению заявление РУСАДА о том, что оно намерено оспорить единогласное решение исполкома WADA от 9 декабря о согласии с рекомендациями независимого комитета по соответствию о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в течение четырех лет, что повлечет за собой ряд последствий", - сообщили в пресс-службе WADA.
РИА Новости вчера в 22:55
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
РБК 17:16
Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Московский Комсомолец 12:05
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 09:22
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
ТАСС 03:53
Политика

Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Газета.Ru 19:07
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 00:21
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Здоровье

Депутат Госдумы РФ Александр Петров побывал в ЕАО с рабочим визитом

Член комитета по охране здоровья посетил медицинские учреждения и оценил подготовку будущих специалистов, сообщает интернет-газета «Время Биробиджан@» со ссылкой на управление по внутренней политике ЕАО.
Время Биробиджана 19:13
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