Происшествия
Вечерняя МоскваСК РФ раскрыл личность стрелка на Лубянке
Стрельба возле здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Первоначально СМИ сообщали о трех нападавших, однако представители Центра общественных связей ФСБ опровергли эти данные, заявив, что стрелок был один.
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В данный момент изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе более подробная информация о личности нападавшего и причины, побудившие его на совершение преступления, сообщается на официальном сайте СК РФ.Вечерняя Москва10:35
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Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США
Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
У здания ФСБ на Лубянке возобновилась стрельба
Около 6 часов вечера 19 декабря появились первые сообщения о стрельбе в центре Москвы.
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Правительство страны надеется, что законопроект будет согласован обеими палатами, а далее его в ближайшие недели подпишет королева Елизавета II.
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян публично признались друг другу в любви
Пока в телевизоре поклонников Оли пытались убедить, что она ищет свою любовь, сма Бузова крутила роман с Давой манукяном, регулярно попадая с ним в объективы папарацци.
Футбол
Российские клубы заработали на играх Лиги чемпионов более €60 млн
Российские футбольные клубы заработали на играх Лиги чемпионов 2018-2019 годов более €60 млн, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на отчет UEFA.
Происшествия
Из-за столкновения бензовоза и мазутовоза в Кузбассе погиб человек
«В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза», — сообщает пресс-служба.
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Технологии
Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»
Узнать, какую тайну скрывает Регина Дубовицкая даже от самых близких людей, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Происшествия
В больнице подмосковного Королева произошло возгорание
Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева.
Единоборства
Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Бойцы сошлись в октагоне, но спустя несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и попросил остановить поединок, заявив, что сдаётся.
Спорт
WADA приняло к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS
"WADA принимает к сведению заявление РУСАДА о том, что оно намерено оспорить единогласное решение исполкома WADA от 9 декабря о согласии с рекомендациями независимого комитета по соответствию о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в течение четырех лет, что повлечет за собой ряд последствий", - сообщили в пресс-службе WADA.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Здоровье
Депутат Госдумы РФ Александр Петров побывал в ЕАО с рабочим визитом
Член комитета по охране здоровья посетил медицинские учреждения и оценил подготовку будущих специалистов, сообщает интернет-газета «Время Биробиджан@» со ссылкой на управление по внутренней политике ЕАО.