с чего всё началось

Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российский Федерации носит лишь провокационный характер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).

СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

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