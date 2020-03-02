Происшествия
Российская газетаСК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
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Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российский Федерации носит лишь провокационный характер.
с чего всё началось
«Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российский Федерации носит лишь провокационный характер», — говорится в сообщении СК.Известия02:10
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Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Политика
Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Биатлон
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Финансы
Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни
Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвального падения в предыдущие дни, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть и надежды инвесторов на смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Происшествия
У посольства России в Ереване началась акция протеста из-за убийства спецназовца
Жители Еревана вышли на акцию протеста перед посольством России из-за уголовного дела об убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье, в котором фигурируют граждане Армении.
Происшествия
Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске
Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов
На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути.
Авто
В России вступили в силу правила эксплуатации старых автомобилей
Глава комитета классических автомобилей РАФ Андрей Паньковский ранее отмечал, что машины 40-х годов из США и выпущенные в 50-х в СССР соответствовали нормативам своего времени, но не могут отвечать нынешним.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Политика
В Госдуме предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров
В Конституции РФ предложено закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
Операторы связи заключили «унию» в Петербурге
Операторы «Билайн», МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метро, которая позволит обеспечить пассажиров голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на всем пути следования, говорится в совместном сообщении компаний.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Песков прокомментировал задержание журналистов Sputnik в Турции
Россия через Министерство иностранных дел выразила свою обеспокоенность действиями Турции в отношении журналистов агентства Sputnik, сообщил в понедельник, 2 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Здоровье
Эвакуированные с Diamond Princess в Казань чувствуют себя хорошо
Россияне, доставленные с лайнера Diamond Princess в Казань, на сегодняшний день чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.