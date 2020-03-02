Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
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Светлана Петренко
Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российский Федерации носит лишь провокационный характер.
— Светлана ПетренкоSM News 01:34
с чего всё началось
«Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российский Федерации носит лишь провокационный характер», — говорится в сообщении
 СК.
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