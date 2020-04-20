с чего всё началось

Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.

СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями

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