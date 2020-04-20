с чего всё началось

Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.

СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 325

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP. 10

Экономика Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 3,2K

Происшествия Севастопольские спасатели выявили нарушителей самоизоляции Спасатели работали и на суше, и с моря – призывали граждан к сознательности и просили вернуться домой. Всего выявили более 100 нарушителей. 13

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 2,7K

Общество Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. 290

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 838

Здоровье Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов. 98

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 14

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 370

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России Дети составляют 7,6 процента от всех заболевших опасным вирусом в РФ, это показывает общую мировую тенденцию, сообщила российским СМИ вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 33

Энергетика Нефтяники начали продавать бензин в убыток Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков». 3

Авто Mazda запатентовала гибрид с роторным двигателем Компания Mazda запатентовала в Японии гибридную силовую установку с роторным двигателем в основе. 3

Общество Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса 28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook. 4

Общество Сокамерник Ярошенко умер после заражения коронавирусом Ярошенко считает, что он сам также заразился коронавирусом, у него проявились симптомы COVID-19, однако никакой помощи он не получает. 1

Политика Партия Нетаньяху договорилась о создании коалиции с «Кахоль-Лаван» Иерусалим, 20 апреля 2020, 19:46 — REGNUM Соглашение о создании правительственной коалиции в Израиле заключили главы партии «Ликуд» (премьер-министра Биньямина Нетаньяху) и «Кахоль-Лаван» (спикера Кнессета Бени Ганца), передаёт 20 апреля I24. 2

Футбол Джикия предложил вернуться на систему «осень-весна» Защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил вариант возобновления чемпионата России, который приведет к возвращению на систему «весна-осень».

Футбол Эксперт Линекер порассуждал о влиянии нефтяного кризиса на АПЛ Известный английский телеэксперт, бывший игрок "Лестера" Гари Линекер порассуждал в своем Twitter о влиянии нефтяного кризиса на Английскую премьер-лигу (АПЛ).