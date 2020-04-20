Общество
Вечерняя МоскваСК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
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с чего всё началось
Следственный комитет России выступил с заявлением, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями.Вести.Ru05:11
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СК будет отслеживать издевательства и пранки против учителей на дистанционных занятиях
Комсомольская правда03:48
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Энергетика
Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
Экономика
Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.
News.ru 16:58
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
Происшествия
Севастопольские спасатели выявили нарушителей самоизоляции
Спасатели работали и на суше, и с моря – призывали граждан к сознательности и просили вернуться домой. Всего выявили более 100 нарушителей.
Независимое телевидение Севастополя 03:39
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, сообщил "Дни.ру" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Москва 24 08:51
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Здоровье
Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском 17:40
Политика
Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России
Распространение коронавируса в России продолжается, но процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании с вирусологами.
Lenta.ru 07:14
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Дети составляют 7,6 процента от всех заболевших опасным вирусом в РФ, это показывает общую мировую тенденцию, сообщила российским СМИ вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Evo-rus.com 11:01
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Авто
Mazda запатентовала гибрид с роторным двигателем
Компания Mazda запатентовала в Японии гибридную силовую установку с роторным двигателем в основе.
Автоновости дня 17 апреля в 07:20
Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
Общество
Сокамерник Ярошенко умер после заражения коронавирусом
Ярошенко считает, что он сам также заразился коронавирусом, у него проявились симптомы COVID-19, однако никакой помощи он не получает.
Российская газета 15:30
Политика
Партия Нетаньяху договорилась о создании коалиции с «Кахоль-Лаван»
Иерусалим, 20 апреля 2020, 19:46 — REGNUM Соглашение о создании правительственной коалиции в Израиле заключили главы партии «Ликуд» (премьер-министра Биньямина Нетаньяху) и «Кахоль-Лаван» (спикера Кнессета Бени Ганца), передаёт 20 апреля I24.
REGNUM 12:46
Футбол
Джикия предложил вернуться на систему «осень-весна»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил вариант возобновления чемпионата России, который приведет к возвращению на систему «весна-осень».
Спорт-Экспресс 17:58
Футбол
Эксперт Линекер порассуждал о влиянии нефтяного кризиса на АПЛ
Известный английский телеэксперт, бывший игрок "Лестера" Гари Линекер порассуждал в своем Twitter о влиянии нефтяного кризиса на Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Газета.Ru 17:52
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41