Политика

Газета.RuГазета.RuСК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.
Читать в источнике
Комментировать39
Светлана Петренко
Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 02:20
с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК) против ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса из-за книги «Латышский легион в свете истины», сообщается
 на сайте ведомства.
Медиазона02:40

Подробнее о событии

Против ветерана Латышского легиона СС завели дело об оправдании нацизма

РБК04:21

СКР возбудил против ветерана СС дело об оправдании нацизма

Life.ru03:29

СК РФ возбудил дело в отношении ветерана латышского легиона СС за реабилитацию нацизма

ТАСС02:33

В России возбудили уголовное дело в отношении латвийского ветерана СС

Известия02:47

Следственный комитет РФ возбудил дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса

ТК Звезда02:42

Без срока давности. СК завел дело против ветерана Латышского легиона СС

РИА Новости02:35

СКР возбудил дело против ветерана СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса

Говорит Москва02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Общество

Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
РИА Новости 07:11
Политика

«Очень хороший прокурор» подал в суд на Порошенко после похвалы Трампа

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», подал иск о признании незаконным его увольнения с должности.
Lenta.ru 07:54
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Общество

В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Происшествия

Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле

Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером для России

Европейский союз не будет надежным партнером для России, поскольку строит взаимодействие на принципе «свой или чужой» и игнорирует попытки Москвы наладить равноправный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Daily Storm 00:06
Политика

Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой» для отвлечения внимания от актуальных проблем.
Мойка78 вчера в 22:09
Политика

Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым

«Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про «аннексию» Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым — например, в Ялту», — пишет депутат в своем Telegram-канале.
Вести Крым 06:09
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Здоровье

Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков

В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM вчера в 04:35
Политика

Вице-премьер сообщил Путину о готовности ОПК к новым санкциям

Ранее, 19 сентября, Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонной промышленности.
РБК 08:11
Армия и оружие

США запустили имитатор российского «Калибра»

В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
Lenta.ru 02:03
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой

На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru 08:01
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru 04:12
Фигурное катание

Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб

В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:15
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Происшествия

Названа возможная причина пожара в хостеле на востоке Москвы

Вечерняя Москва 02:01
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 24 сентября в 01:08
Политика

В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи

С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Московский Комсомолец 06:02
Кино

Комедия о Гитлере «Кролик Джоджо» не выйдет в России

Дождь вчера в 06:07
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Газета.Ru 07:00
Политика

Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill.
Московский Комсомолец 02:51
Армия и оружие

Модернизированный топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет

В компании отметили, что проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.
Интерфакс 03:47
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное