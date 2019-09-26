Политика
Газета.RuСК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС
Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.
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Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.
с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК) против ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса из-за книги «Латышский легион в свете истины», сообщается на сайте ведомства.Медиазона02:40
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