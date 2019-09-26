с чего всё началось

Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.

Происшествия Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайрена, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.

Политика Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.

Гаджеты IPhone 12 будет похож на культовый iPhone 4 Да, если говорить об iPhone XR и iPhone 11, то тут всё в порядке, так как в 2017 году подобной модели не было, а вот для iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro как раз имеет место отсутствие привычного изменения дизайна раз в два года.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Общество В Пушкине появится единый кампус СПбГУ Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) появится в Пушкине.

Происшествия Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.

Политика Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Политика Зеленский объяснился за «на 100 процентов своего генпрокурора» Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова о генеральном прокуроре страны Руслане Рябошапке, которого он в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом назвал «на 100 процентов своим человеком».

Политика Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.

Гаджеты Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Политика Рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа с Зеленским В Соединенных Штатах рассекретили жалобу американского разведчика на переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор «Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.

Политика Лавров назвал ЕС ненадёжным партнёром Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал Евросоюз ненадёжным партнёром России.