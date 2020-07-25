Экономика
Газета.RuСК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.
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с чего всё началось
Ежегодно российский бюджет из-за налоговых преступлений теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новостивчера в 23:16
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