Экономика

Газета.RuГазета.RuСК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.
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СК: бюджет теряет 58 миллиардов рублей в год из-за налоговых преступлений

Ежегодно российский бюджет из-за налоговых преступлений теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новостивчера в 23:16

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СК: бюджет теряет 58 миллиардов рублей в год из-за налоговых преступлений

РИА Новостивчера в 23:16
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Армия и оружие

Военные РФ испытывают роботизированную систему подводного мониторинга в Черном море

Подводные беспилотники Новые подводные беспилотники для наблюдения и съемки осмотрели в технополисе вице-премьер Юрий Борисов, первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Павел Попов.
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Общество

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Наука

5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи

Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

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Газета.Ru вчера в 16:03
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Общество

Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького

Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС вчера в 14:33
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Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
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Наука

Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
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Гаджеты

Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
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Происшествия

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Здоровье

Правительство Украины продлило карантин в стране до 31 августа

Правительство Украины продлило до 31 августа так называемый адаптивный карантин на территории страны, а также ввело определенную классификацию для украинских регионов по уровню заболеваемости COVID-19.
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Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
РИА Новости вчера в 17:26
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Политика

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Космос

«Астероидный дождь» около 800 млн лет назад бомбардировал Землю и Луну

Около 800 лет назад на поверхности луны образовались многие знаменитые кратеры.
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Общество

Росавиация определила правила для россиян при возвращении из-за рубежа

Россияне перед вылетом на родину из-за рубежа должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале госуслуг, говорится в сообщении Росавиации.
BFM.ru вчера в 15:50
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Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями

Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
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Общество

На Урале и в Поволжье в выходные похолодает почти на 20°С

Температура в регионах Урала и Поволжья на выходных, 25-26 июля, понизится почти на 20°С, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:31
Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
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Экономика

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 вчера в 12:57
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

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Шоу-бизнес

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37-летняя артистка рассказала, что когда ей было 7 лет, к ней по ночам в комнату приходил сожитель матери, который пытался изнасиловать ее.
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Наука

На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя

Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы.
Газета DAILY вчера в 14:28
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Авто

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou. Название автомобиля переводится как «большая собака».
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Космос

Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE

Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
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Политика

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
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Здоровье

Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, американские ученые не устают повторять постулат: коронавирус легче предотвратить, чем потом вылечиться от него.
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Политика

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

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Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

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