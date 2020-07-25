Экономика
Газета.RuСК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.
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с чего всё началось
Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новостивчера в 23:16
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В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем обоснован выбор Танзании в качестве страны, с которой с 1 августа возобновится авиасообщение.
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В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей
По заключению экспертов, даже молодым, ранее здоровым людям могут потребоваться недели, чтобы полностью выздороветь от легкой формы COVID-19, причем около пятой части пациентов в возрасте до 35 лет сообщили, что они не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья в течение 21 дня после получения положительного результата.
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
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Пресс-служба «Локомотива» ответила «Спартаку» в твиттере, напомнив о лигочемпионских показателях команды Олега Романцева в сезоне-2002/03.
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В Свердловской области в августе начнут проводить химиопрофилактическую терапию пациентам, контактировавшим с зараженными COVID-19.
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Rambler News Service вчера в 15:26
Игры
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Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
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Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
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Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
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Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
РБК вчера в 11:50