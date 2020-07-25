Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

с чего всё началось

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Происшествия Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся. 145

Футбол Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 4,5K

Происшествия К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева. 29

Общество В МИД объяснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем обоснован выбор Танзании в качестве страны, с которой с 1 августа возобновится авиасообщение. 5

Футбол «Колос» — «Днепр-1»: кто окажется сильнее? «Днепр-1» выиграл три последних матча, но сумеют ли днепряне продлить серию 25 июля в противостоянии с «Колосом» - ответ есть в прогнозе.

Авто Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года В отличие от предыдущей Venza, которая была кроссовером на базе Camry, новая модель взята из японской линейки Toyota, где она называется Harrier. 13

Здоровье В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей По заключению экспертов, даже молодым, ранее здоровым людям могут потребоваться недели, чтобы полностью выздороветь от легкой формы COVID-19, причем около пятой части пациентов в возрасте до 35 лет сообщили, что они не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья в течение 21 дня после получения положительного результата. 2

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 13

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,6K

Здоровье На Среднем Урале вводят новые меры борьбы с коронавирусом В Свердловской области в августе начнут проводить химиопрофилактическую терапию пациентам, контактировавшим с зараженными COVID-19.

Общество ВОЗ зафиксировала новый рекорд по заражениям коронавирусом за сутки За последние сутки в мире зарегистрировано 284 196 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным числом, передает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 21

Политика Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 57

Киберспорт Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.