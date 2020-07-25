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Газета.Ru
Газета.Ru

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новостивчера в 23:16
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Бюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Коммерсантъвчера в 00:55
RT на русском

В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

RT на русскомвчера в 23:31
Известия

СК назвал сумму ежегодных потерь бюджета из-за налоговых преступлений

Известиявчера в 23:43
РБК

В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета

РБКвчера в 00:36
Газета.Ru

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Газета.Ruвчера в 23:26
Lenta.ru

Раскрыты потери бюджета России от налоговых преступлений

Lenta.ruвчера в 23:24
РИА Новости

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

РИА Новостивчера в 23:16
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Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
ТАСС21:48
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Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о предстоящем суде над бывшим главой региона Сергеем Фургалом, который был арестован по подозрению в покушении на убийство.
Lenta.ru22:32
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.
ИА Красная Веснавчера в 14:06
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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