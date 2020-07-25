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Газета.Ru
Газета.Ru

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новости23:16
Подробнее о событии
Газета.Ru

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Газета.Ru23:26
РБК

В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета

РБК00:36
Известия

СК назвал сумму ежегодных потерь бюджета из-за налоговых преступлений

Известия23:43
RT на русском

В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

RT на русском23:31
Коммерсантъ

Бюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Коммерсантъ00:55
Lenta.ru

Раскрыты потери бюджета России от налоговых преступлений

Lenta.ru23:24
РИА Новости

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

РИА Новости23:16
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Ford удвоил выпуск внедорожника Bronco из-за ажиотажного спроса

Учитывая ажиотажный спрос, концерн принял решение увеличить объемы производства вдвое, то есть выпустить 3,5 тысячи "дополнительных" экземпляров внедорожника, но к сегодняшнему дню и они уже полностью раскуплены.
Ford удвоил выпуск внедорожника Bronco из-за ажиотажного спроса
Новые автомобили23 июля в 11:21
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания23 июля в 08:55
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К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС01:57
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Краснов признал незаконным дело следователя, возбужденное Бастрыкиным

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин пожаловался Краснову, что его заместитель Виктор Гринь признал незаконным уголовное преследование следователя центрального аппарата СКР Руслана Миниахметова.
Первое антикоррупционное СМИ23 июля в 06:24
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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