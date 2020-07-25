Экономика

Газета.RuГазета.RuСК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.
Читать в источнике
Комментировать201
с чего всё началось

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новости24 июля в 23:16

Подробнее о событии

Ущерб от налоговых преступлений в РФ за полгода составил 47 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 22:17

В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

RT на русском24 июля в 23:31

Ущерб от налоговых преступлений в РФ за 6 месяцев 2020 года составил 47 млрд руб - СК

ПРАЙМвчера в 20:15

В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета

РБК25 июля в 00:36

Ущерб от налоговых преступлений составил за полгода 47 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 20:34

Раскрыты потери бюджета России от налоговых преступлений

Lenta.ru24 июля в 23:24

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

РИА Новости24 июля в 23:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Армия и оружие

В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня

Ожидается, что выполнение мер позволит обеспечить полное прекращение огня в Донбассе.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
308
Экономика

Zenith ожидает в России самое слабое падение рекламного рынка за 20 лет

Аналитики ожидают, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. — до 470,3 млрд руб. С 2000 года рынок показывал отрицательную динамику только два раза — после мирового финансового кризиса в 2009 году, а также в 2015 году — после обвала рубля в 2014-м.
Коммерсантъ 00:54
Политика

В Сети опубликованы запрещенные снимки летчиков нацистской Германии

На просторах Сети оказались размещены запрещенные снимки летчиков времен нацистской Германии.
Актуальные Новости вчера в 14:37
3
Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
621
Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
30
Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК вчера в 02:16
520
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
47
Общество

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 25 июля в 21:27
342
Общество

Восемь забайкальских выпускников получили по сто баллов на ЕГЭ

REGNUM 00:28
174
Происшествия

Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии

РИА Новости 00:02
7
Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты усиливают давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 июля сообщает немецкая газета Die Welt.
Известия 25 июля в 23:18
488
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
643
Футбол

Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии

Советский спорт вчера в 18:02
Недвижимость

Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета».
RT на русском 24 июля в 10:05
11
Политика

Избирательное законодательство к осенним выборам сильно изменилось

Осенние выборы пройдут в соответствии с радикально измененным избирательным законодательством.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Тушите свет! Проверяем, как вы умеете экономить на «коммуналке»

В августе платежки за коммунальные услуги придут с новыми цифрами — с июля тарифы за «коммуналку» выросли по ежегодной традиции.
НГС вчера в 21:00
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
99
Экономика

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 25 июля в 12:14
76
Политика

Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн

В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
Коммерсантъ вчера в 19:57
59
Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
2,4K
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
253
Происшествия

Вспышку COVID-19 нашли на золотом руднике в Красноярском крае

По данным ведомства, за выходные в Мотыгинском районе COVID-19 выявлен у 56 человек, из которых 40 случаев заражения зарегистрированы в минувшую субботу.
Интерфакс 00:27
Футбол

В Санкт-Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

27 июля в Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту прошло световое шоу в честь золотого дубля "Зенита".
Газета.Ru вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания 25 июля в 05:35
83
Армия и оружие

Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31

Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).
Военное обозрение 24 июля в 05:56
Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
328
Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
49
Общество

«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 24 июля в 11:37
48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное