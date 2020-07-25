Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

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Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

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