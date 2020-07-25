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Газета.Ru
Газета.Ru

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новости24 июля в 23:16
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Раскрыты потери бюджета России от налоговых преступлений

Lenta.ru24 июля в 23:24
ПРАЙМ

Ущерб от налоговых преступлений в РФ за 6 месяцев 2020 года составил 47 млрд руб - СК

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В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета

РБК25 июля в 00:36
RT на русском

В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

RT на русском24 июля в 23:31
РЕН ТВ

Ущерб от налоговых преступлений составил за полгода 47 млрд рублей

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В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

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Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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Известиявчера в 16:27
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