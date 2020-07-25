Экономика

Газета.RuГазета.RuСК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.
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В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новости24 июля в 23:16

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Ущерб от налоговых преступлений в РФ за полгода составил 47 млрд рублей

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Lenta.ru24 июля в 23:24

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В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

RT на русском24 июля в 23:31

Ущерб от налоговых преступлений составил за полгода 47 млрд рублей

РЕН ТВ20:34

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

РИА Новости24 июля в 23:16
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
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В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

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Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

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Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
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Эксперты ожидают выход Нидерландов из Евросоюза

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