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Газета.Ru
Газета.Ru

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новости24 июля в 23:16
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Ущерб от налоговых преступлений в РФ за полгода составил 47 млрд рублей

Аргументы и Факты22:17
РЕН ТВ

Ущерб от налоговых преступлений составил за полгода 47 млрд рублей

РЕН ТВ20:34
РБК

В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета

РБК25 июля в 00:36
ПРАЙМ

Ущерб от налоговых преступлений в России за 6 месяцев 2020 года составил 47 млрд рублей

ПРАЙМ20:15
RT на русском

В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

RT на русском24 июля в 23:31
Lenta.ru

Раскрыты потери бюджета России от налоговых преступлений

Lenta.ru24 июля в 23:24
РИА Новости

В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

РИА Новости24 июля в 23:16

Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ruвчера в 05:49
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости00:05
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета25 июля в 07:07
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Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России

В России новый седан KIA K5, который пришел на смену модели Optima, поступит в продажу в 7 вариантах исполнения, сообщает портал «АвтоВзгляд» ссылаясь на собственные источники. накануне стала известна стоимость одной из комплектаций новинки.
Тарантас Ньюс00:35
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