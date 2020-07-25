Экономика

Газета.RuГазета.RuСК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.
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В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

Из-за налоговых преступлений российский бюджет ежегодно теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новостивчера в 23:16

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Бюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

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СК назвал сумму ежегодных потерь бюджета из-за налоговых преступлений

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В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

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Газета.Ruвчера в 23:26

В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета

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В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений

РИА Новостивчера в 23:16
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Кино

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Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
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Музыка

Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
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Путешествия

Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе

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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
Газета.Ru 23 июля в 11:41
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
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Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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Шоу-бизнес

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Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
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Здоровье

В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения

МедиаПоток 23 июля в 04:46
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Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Интерфакс вчера в 23:53
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Политика

В Совфеде назвали смехотворной стратегию Киева по «деоккупации» Крыма

Ранее, 1 июня, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
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Общество

В Саратове введен режим повышенной готовности

Со вчерашнего дня на территории Саратова введен режим функционирования повышенной готовности для органов управления и сил городского звена системы ЧС.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Общество

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 15:23
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Наука

Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

РБК вчера в 11:50
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Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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Политика

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Известия 23 июля в 22:56
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Общество

В Москве за сутки 561 пациент вылечился от коронавируса

В Москве за последние сутки выздоровел 561 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Футбол

Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
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Армия и оружие

ТАСС в спецпроекте разобрал устройство самого вооруженного крейсера ВМФ России

В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ ТАСС выпустил специальный проект "Петр Великий".
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Наука

На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя

Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы.
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Гаджеты

Intel откладывает переход на 7 нм техпроцесс на полгода

Компания Intel приняла решение отложить переход на 7-нанометровый техпроцесс на 6 месяцев относительно изначального плана, заявил гендиректор компании Роберт Свон в интервью международному интернет-изданию о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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Политика

США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
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