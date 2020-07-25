Экономика

Газета.RuГазета.RuСК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.
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СК: бюджет теряет 58 миллиардов рублей в год из-за налоговых преступлений

Ежегодно российский бюджет из-за налоговых преступлений теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
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Бюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

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В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
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Значительного подъёма заболеваемости коронавирусом осенью в России не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
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Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России

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