с чего всё началось

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.

Происшествия На Украине из трудового рабства освободили 13 человек Правоохранители установили, что в так называемом трудовом лагере находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, также среди них были две женщины. 3

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 404

Экономика Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей. 23

Гаджеты Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.

Наука Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости. 22

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 14

Политика Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". 48

Политика Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России "Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее", — заключил Климкин. 20

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 5

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 1K

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона. 42

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 62

Шоу-бизнес Марина Александрова опубликовала трогательное фото с дочерью Александрова крайне редко публикует в социальных сетях фотографии с наследницей, однако на этот раз показала подписчикам четырехлетнюю Екатерину. 8