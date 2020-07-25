СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.