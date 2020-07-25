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Газета.Ru
Газета.Ru

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Леоненко, данный показатель составляет более 58 млрд руб. ежегодно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

СК: бюджет теряет 58 миллиардов рублей в год из-за налоговых преступлений

Ежегодно российский бюджет из-за налоговых преступлений теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новости23:16
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Lenta.ru

Раскрыты потери бюджета России от налоговых преступлений

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Известия

СК назвал сумму ежегодных потерь бюджета из-за налоговых преступлений

Известия23:43
RT на русском

В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

RT на русском23:31
Газета.Ru

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Газета.Ru23:26
URA.Ru

Выяснилось, как Россия ежегодно теряет миллиарды бюджетных денег

URA.Ru23:55
РЕН ТВ

Бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

РЕН ТВ23:21
РИА Новости

СК: бюджет теряет 58 миллиардов рублей в год из-за налоговых преступлений

РИА Новости23:16
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В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новостивчера в 04:57
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В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новостивчера в 14:30
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В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ruвчера в 15:40
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