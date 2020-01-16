Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).
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Вопрос о мере пресечения главе МВД Коми планируют решить 17 января

ТАСС09:04

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

Интерфакс07:28

Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд

РИА Новости07:50

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

RT на русском07:26

Глава МВД по Коми задержан по подозрению в преступлении

КомиОнлайн07:21

Задержан глава МВД по Коми

ИА БНК07:27

Следственный комитет России: «Глава МВД Коми задержан»

КП - Сыктывкар07:48
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Политика

Госдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Газета.Ru 09:14
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес с начала года две операции

МИР 24 14 января в 13:43
Политика

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
Коммерсантъ 03:39
Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Известия 07:08
Общество

Louis Vuitton купил второй по величине алмаз планеты

Louis Vuitton заявил о покупке алмаза в 1758 карат Sewelô, который в апреле в Ботсване добыла компания Lucara Diamond.
Forbes 06:11
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Гаджеты

Intel снизила цены на дорогие процессоры Xeon Scalable

Были еще снижены цены на серию Xeon, а теперь очередь добралась до чипов Xeon Scalable с поддержкой большого количества ОЗУ.
Astera 05:35
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
Политика

Бывший куратор Украины в Кремле решил создать партию в Абхазии

Инал Ардзинба, ранее занимавший пост начальника департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а ныне глава Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, принял решение создать новую партию в Абхазии, передает РБК со ссылкой на политика.
Московский Комсомолец 05:21
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Технологии

АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
News.ru вчера в 06:48
Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Биатлон

Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
RT на русском 09:50
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Кино

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

Москва 24 вчера в 21:53
Происшествия

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева

Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
ТАСС 08:30
Политика

Погребинский рассказал об утере США статуса «главного полицейского»

Современный мир движется к «новой перестройке», в результате которой США перестанут исполнять роль «главного полицейского».
Политическая Экспертиза 02:58
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Экономика

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Ранее сообщалось, что "Росатом" рассчитывало на принятие правительством РФ постановления о строительстве головного атомного ледокола проекта "Лидер" до конца 2019 года.
Интерфакс 02:03
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
За облаками вчера в 23:38
Армия и оружие

В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
RT на русском вчера в 05:52
Политика

Новым премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин

Возглавить новое правительство президент Путин предложил руководителю правительства начальника ФНС Михаила Мишустина.
Городской телеканал (Брянск) 08:41
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