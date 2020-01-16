Происшествия
RT на русскомГлава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).
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Политика
Госдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра
Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес с начала года две операции
Политика
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
Музыка
«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Общество
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз планеты
Louis Vuitton заявил о покупке алмаза в 1758 карат Sewelô, который в апреле в Ботсване добыла компания Lucara Diamond.
Гаджеты
Intel снизила цены на дорогие процессоры Xeon Scalable
Были еще снижены цены на серию Xeon, а теперь очередь добралась до чипов Xeon Scalable с поддержкой большого количества ОЗУ.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Бывший куратор Украины в Кремле решил создать партию в Абхазии
Инал Ардзинба, ранее занимавший пост начальника департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а ныне глава Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, принял решение создать новую партию в Абхазии, передает РБК со ссылкой на политика.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Технологии
АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Кино
Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»
Происшествия
СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева
Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
Политика
Погребинский рассказал об утере США статуса «главного полицейского»
Современный мир движется к «новой перестройке», в результате которой США перестанут исполнять роль «главного полицейского».
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Экономика
Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году
Ранее сообщалось, что "Росатом" рассчитывало на принятие правительством РФ постановления о строительстве головного атомного ледокола проекта "Лидер" до конца 2019 года.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Политика
Новым премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин
Возглавить новое правительство президент Путин предложил руководителю правительства начальника ФНС Михаила Мишустина.