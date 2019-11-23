с чего всё началось

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и региональный главк МВД начали проверку в связи с сообщениями о самоубийстве следователя МВД из Сочи. Как сообщается в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", следователь Мария Клочкова покончила с собой сегодня утром.

СК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи

Армия и оружие Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайские власти сделали в адрес США строгое представление в связи с проходом американских военных кораблей в Южно-Китайском море, в связи с чем нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР.

Футбол Федор Чалов может перейти в «Челси» По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы.

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Происшествия В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.

Теннис Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.

Происшествия Полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой Водитель «ВАЗ-2107» решил скрыться, и полицейские устроили за ним погоню, в ходе которой открыли стрельбу из табельного оружия.

Политика Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября.