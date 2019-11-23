Происшествия
РИА НовостиСК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и региональный главк МВД начали проверку в связи с сообщениями о самоубийстве следователя МВД из Сочи. Как сообщается в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", следователь Мария Клочкова покончила с собой сегодня утром.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Омбудсмен полиции» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.Юга.ру06:37
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Водитель «ВАЗ-2107» решил скрыться, и полицейские устроили за ним погоню, в ходе которой открыли стрельбу из табельного оружия.
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
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