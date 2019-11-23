Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и региональный главк МВД начали проверку в связи с сообщениями о самоубийстве следователя МВД из Сочи. Как сообщается в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", следователь Мария Клочкова покончила с собой сегодня утром.
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с чего всё началось
В телеграм-канале «Омбудсмен полиции
» написали, что в Сочи найдена мертвой 23-летняя сотрудница Хотинского отдела полиции, которая в этом году окончила Краснодарский университет МВД.
Юга.ру06:37

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СК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи

РИА Новости08:56

В Сочи обнаружили тело девушки-следователя

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В Сочи нашли мертвой 23-летнюю девушку-следователя

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СМИ: следователь в Сочи покончила с собой

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В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

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В Сочи нашли мертвой девушку-следователя

Кубань 2405:21

В Сочи девушка-следователь покончила с собой

Znak.com04:21
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