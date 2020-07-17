Происшествия

RT на русскомRT на русскомОстанки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что эксперты могут идентифицировать останки российского императора Николая II с помощью трёхмерной модели его шляпы. Об этом она сказала в интервью «Известиям».
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с чего всё началось

«Можно предположить, что есть еще одно или несколько захоронений»

И зачем следствию копия искусственной челюсти, оригинал которой хранится в музее американского Джорданвилля? Об этом в канун 102-й годовщины гибели царской семьи в интервью «Известиям» рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.
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