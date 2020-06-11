Происшествия
Российская газетаСК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по Калининградской области.
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Следственный комитет изучит видеозапись, на которой задержанный ломает батарею в ОВД
Новый Калининград.Ru08:03
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия
Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве
В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
Здоровье
Пациенты с коронавирусом переполнили петербургские больницы, в то время как Смольный готовится ослабить ограничения
Крупный резерв свободных мест есть только в Ленэкспо. Лишь восемь процентов коек могут принять новых больных в петербургских стационарах.
Эхо Москвы 08:04
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц
В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области
Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Авто
Автомобилистов России летом затронут три нововведения
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги
Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов.
Невские Новости вчера в 16:05
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Общество
Путин поручил определить сроки и условия приема детей в лагеря
Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, обеспечив упрощенный режим оформления документов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Общество
Росатом может купить плавучий космодром «Морской старт»
В комплекте с космодромом идет командное судно.
ФедералПресс вчера в 21:58
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Технологии
AliExpress Россия впервые начала продавать виртуальную одежду
Retail & Loyalty 05:16
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
Космос
Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска
Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 09 июня в 15:21
Общество
Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Экономика
Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Политика
Песков заявил, что нет олигархов в России
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — резюмировал Дмитрий Песков.
DixiNews вчера в 11:07
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Общество
В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова
Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.
REGNUM 10:33
Наука
У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей
У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
Evo-rus.com вчера в 02:39
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38