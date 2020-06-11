Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по Калининградской области.

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

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