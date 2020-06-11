Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по Калининградской области.
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Следственный комитет изучит видеозапись, на которой задержанный ломает батарею в ОВД

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Мать Ивана Вшивкова прокомментировала новое видео из полиции

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СК изучит видео по делу о смерти калининградца, обварившегося кипятком в отделе полиции

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Обварился насмерть: на видео попало, как задержанный вырывает батарею в отделе полиции

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Адвокат матери Вшивкова — о записи из камеры: Она вызывает ещё больше вопросов

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В Калининградском суде изберут меру пресечения для экс-полицейского ОМВД, в котором обварился Иван Вшивков

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Происшествия

Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве

В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
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Пациенты с коронавирусом переполнили петербургские больницы, в то время как Смольный готовится ослабить ограничения

Крупный резерв свободных мест есть только в Ленэкспо. Лишь восемь процентов коек могут принять новых больных в петербургских стационарах.
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В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц

В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
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Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
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Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
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Авто

Автомобилистов России летом затронут три нововведения

3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги

Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов.
Невские Новости вчера в 16:05
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Общество

Путин поручил определить сроки и условия приема детей в лагеря

Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, обеспечив упрощенный режим оформления документов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Общество

Росатом может купить плавучий космодром «Морской старт»

В комплекте с космодромом идет командное судно.
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Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
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AliExpress Россия впервые начала продавать виртуальную одежду

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«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
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Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска

Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 09 июня в 15:21
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Общество

Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Экономика

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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Происшествия

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

РБК 10:59
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Песков заявил, что нет олигархов в России

"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — резюмировал Дмитрий Песков.
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Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

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В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова

Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.
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У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей

У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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