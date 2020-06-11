Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по Калининградской области.
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СК изучит видео по делу о смерти калининградца, обварившегося кипятком в отделе полиции

Калининград.Ru07:39

В СМИ появилось видео, как погибший в ОВД калининградец ломает трубу с кипятком

Новый Калининград.Ru02:49

СК проверит видео, на котором Вшивков отрывает батарею в камере отдела полиции

Клопс06:13

В СК изучат видео из отдела полиции, где задержанный ломает батарею и получает ожоги кипятком

Интерфакс04:39

Появилось видео последних моментов жизни погибшего в полиции Вшивкова

Русский Запад03:21

Мать Ивана Вшивкова прокомментировала последнее видео с ее сыном

Каскад07:18

Обварился насмерть: на видео попало, как задержанный вырывает батарею в отделе полиции

КП - Калининград06:30
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Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
2,2K
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1K
Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Общество

Отели и гостиницы Кубани начинают прием туристов с 12 июня

ТАСС/ Отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров основного курортного региона России - Краснодарского края - возобновят приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов с 12 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:43
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Финансы

Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:41
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Футбол

Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.
Нева Спорт вчера в 12:06
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Политика

Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 1 июля

Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации открыть внешние границы Европейского союза с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Газета.Ru вчера в 06:19
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
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Политика

США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Газета.Ru 09 июня в 14:33
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
2,2K
Общество

Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

РИА Новости 05:40
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Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,7K
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову

Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности клещей

Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева.
Газета.Ru 07:46
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
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Общество

Участники беспорядков в США снесли памятник Колумбу

Профиль вчера в 23:08
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Экономика

Акционер холдинга «Адамант» займется выращиванием клубники

Из лотовой документации следует, что Голубев заплатил за "Спецпромкомпанию" 903,9 млн руб. Голубев – акционер холдинга "Адамант", одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом

Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
7
Наука

В сердце у некоторых шимпанзе растет кость

Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного пола и возраста, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у людей и шимпанзе, – идиопатическим фиброзом миокарда.
Goroday.ru 02:52
3
Политика

МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили

МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии.
ТАСС 05:52
1
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Финансы

Нацбанк Украины понизил учетную ставку

Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.
Газета.Ru 07:16
Футбол

Врач ЦСКА рассказал о восстановлении Ахметова и Щенникова

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов дал экслюзивное интервью обозревателю bobsoccer.ru - На прошлой неделе хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову в Мюнхене была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава.
Bobsoccer 07:00
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2,8K
Общество

В Смольном раскрыли планы по созданию тестового фудкорта у Адмиралтейства

Градоначальник отметил, что с начала июля в окрестностях Адмиралтейства может открыться фудкорт, на котором будет протестирована новая система взаимодействия с гостями.
Peterburg2.ru 07:50
Авто

Новый Nissan Qashqai замечен на тестах

В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили 02:34
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:07
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