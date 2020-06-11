Происшествия
Российская газетаСК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по Калининградской области.
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В СМИ появилось видео, как погибший в ОВД калининградец ломает трубу с кипятком
Новый Калининград.Ru02:49
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Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
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РИА Новости 06:10
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Общество
Отели и гостиницы Кубани начинают прием туристов с 12 июня
ТАСС/ Отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров основного курортного региона России - Краснодарского края - возобновят приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов с 12 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.
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Финансы
Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:41
Футбол
Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Политика
Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 1 июля
Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации открыть внешние границы Европейского союза с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Газета.Ru вчера в 06:19
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома
Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
Политика
США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
Газета.Ru 09 июня в 14:33
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Общество
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
РИА Новости 05:40
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
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Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева.
Газета.Ru 07:46
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Общество
Участники беспорядков в США снесли памятник Колумбу
Профиль вчера в 23:08
Экономика
Акционер холдинга «Адамант» займется выращиванием клубники
Из лотовой документации следует, что Голубев заплатил за "Спецпромкомпанию" 903,9 млн руб. Голубев – акционер холдинга "Адамант", одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.
Ведомости вчера в 16:59
Общество
Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом
Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
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Наука
В сердце у некоторых шимпанзе растет кость
Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного пола и возраста, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у людей и шимпанзе, – идиопатическим фиброзом миокарда.
Goroday.ru 02:52
Политика
МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили
МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии.
ТАСС 05:52
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Финансы
Нацбанк Украины понизил учетную ставку
Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.
Газета.Ru 07:16
Футбол
Врач ЦСКА рассказал о восстановлении Ахметова и Щенникова
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов дал экслюзивное интервью обозревателю bobsoccer.ru - На прошлой неделе хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову в Мюнхене была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава.
Bobsoccer 07:00
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
В Смольном раскрыли планы по созданию тестового фудкорта у Адмиралтейства
Градоначальник отметил, что с начала июля в окрестностях Адмиралтейства может открыться фудкорт, на котором будет протестирована новая система взаимодействия с гостями.
Peterburg2.ru 07:50
Авто
Новый Nissan Qashqai замечен на тестах
В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили 02:34
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:07