Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.
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СК проверит видео, на котором Вшивков отрывает батарею в камере отдела полиции

Клопс06:13

СК изучит видео с Иваном Вшивковым, на котором он ломает батарею

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Погибший от ожогов в ОВД в Калининграде сам сломал батарею

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Русский Запад03:21

В СМИ появилось видео, как погибший в ОВД калининградец ломает трубу с кипятком

Новый Калининград.Ru02:49
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Общество

Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину

В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
Российская газета 06:07
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Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
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Здоровье

В горбольницу № 8 поступили первые 38 пациентов

В горбольницу № 8 поступили первые 38 пациентов.
Известно.ру вчера в 07:45
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Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков

Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
РИА Новости 05:55
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Политика

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля

Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.
Инфорос 06:15
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз

В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями.
Wday.ru 03:56
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Общество

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
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Происшествия

Против мэра Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM 04:11
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Общество

Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь в Крыму с 15 июня

«С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации», - сообщил он.
Крым 24 03:30
4
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
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Политика

Путин примет участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе

РИА Новости 05:54
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
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Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично.
Piter.tv 02:50
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Шоу-бизнес

Учеба сына в элитной школе обойдется Шепелеву в миллионы рублей

В сентябре Платон пойдет в первый класс. Шепелев серьезно подходит к вопросу воспитания сына.
ТВ Центр 03:51
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
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Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
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Армия и оружие

На суде по сбитому над Донбассом Боингу обвинение рассказало, как Россия подделывала улики

Эхо Москвы 06:03
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы

В Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.
RT на русском 06:15
Политика

Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата Рады

Депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук зарегистрировал в Верховной раде Украины заявление о сложении депутатских полномочий.
RT на русском 06:07
Происшествия

Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова

Что происходит 03:23
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Происшествия

В Татарии скончался ещё один пациент с коронавирусом

REGNUM 04:43
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Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera вчера в 10:03
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Политика

Румыния может признать Россию враждебной страной

Румыния впервые сочла Россию враждебным государством, обвинив ее в «агрессивном поведении».
Городовой вчера в 01:47
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