Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Общество Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу. 77

Происшествия Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. 508

Происшествия Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями. 7

Общество Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов. 614

Происшествия Против мэра Норильска возбудили уголовное дело Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. 631

Общество Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь в Крыму с 15 июня «С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации», - сообщил он. 4

Кино Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично. 5

Происшествия В Словакии неизвестный напал на начальную школу В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.

Общество В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы В Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.

Политика Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата Рады Депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук зарегистрировал в Верховной раде Украины заявление о сложении депутатских полномочий.