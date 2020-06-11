Происшествия
РИА НовостиСК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.
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Следственный комитет изучит видеозапись, на которой задержанный ломает батарею в ОВД
Новый Калининград.Ru12:03
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Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 14:27
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 10:10
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM вчера в 06:38
Общество
В России журналисту впервые вынесли предупреждение за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации в МИДе
Решение принял мировой суд в городе Кемерово в отношении журналиста-фрилансера Романа Янченко, который сотрудничает с телекомпанией "Белсат TV", зарегистрированный в Польше.
Эхо Москвы 13:33
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 13:18
Спорт
Экс-глава IAAF объяснил, почему скрывались положительные пробы россиян
Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь - Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics) Ламин Диак, находящийся под следствием по делу о коррупции, в четверг заявил в суде, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради "финансового благополучия" организации.
РИА Новости 13:07
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 12:02
Политика
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 14:12
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 13:34
Здоровье
Врачи Диагностического центра бунтуют против руководства, срезавшего оклады в 3 раза
Большинство врачей в прошлом месяце были "поощрены" МРОТ, хотя раньше за такую же нагрузку им платили почти в три раза больше.
АМИТЕЛ 12:16
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 10:07
Политика
Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.
Известия 14:52
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 11:27
Футбол
Игрока «Тоттенхэма» Алли дисквалифицировали за шутку про коронавирус
ProstoProSport 12:35
Авто
Haval назвала внедорожник «большой собакой»
По сути, новинка представляет собой идейного наследника внедорожника Great Wall Hover H5 с той разницей, что «Большая Собака» лишена рамной конструкции.
SpeedMe вчера в 16:05
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель.
Российская газета 13:05
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 13:09
Здоровье
Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат
Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом.
Эхо Москвы 08:31
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 09:55
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили вчера в 02:24
Игры
Разработчики Death Stranding раскрыли системные требования
Студия Kojima Productions опубликовала системные требования Death Stranding.
News.ru 14:06
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 06:49
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 11:12
Общество
ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек
Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).
Вести.Ru вчера в 12:02
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 14:31
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю
Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили вчера в 15:14
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:55
Армия и оружие
Летчик-испытатель Селиванов рассказал о преимуществах МИГ-35
Лётчик-испытатель корпорации МиГ Дмитрий Селиванов дал интервью порталу «РИА Новости», в котором рассказал о преимуществах новейшей лётной машины.
HotGeo вчера в 06:10
Экономика
Госдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 09:49