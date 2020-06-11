Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.
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Мать Ивана Вшивкова прокомментировала новое видео из полиции

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Адвокат матери Вшивкова — о записи из камеры: Она вызывает ещё больше вопросов

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Обварился насмерть: на видео попало, как задержанный вырывает батарею в отделе полиции

КП - Калининград06:30

Следственный комитет изучит видеозапись, на которой задержанный ломает батарею в ОВД

Новый Калининград.Ru08:03

СК изучит видео по делу о смерти калининградца, обварившегося кипятком в отделе полиции

Калининград.Ru07:39

В СК изучат видео из отдела полиции, где задержанный ломает батарею и получает ожоги кипятком

Интерфакс04:39

Мать Ивана Вшивкова прокомментировала последнее видео с ее сыном

Каскад07:18
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Общество

В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
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Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Москва, 11 июня 2020, 10:08 — REGNUM Мировые цены на нефть в ходе торгов 11 июня снижаются, свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 03:08
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
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Происшествия

В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок

10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
10
Политика

Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения РФ

Махачкалинские известия 07:35
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Экономика

Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов

Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
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Общество

Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
1,9K
Происшествия

Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник

Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
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Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков

"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
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Происшествия

Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова

Московский Комсомолец вчера в 14:27
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Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью

Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
Известия 08:26
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
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Футбол

Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер вчера в 06:14
42
Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

РЕН ТВ 07:26
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Общество

Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области

Глава региона призвал жителей к соблюдению санитарных правил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об условиях выхода из карантина.
Правда УрФО 05:29
17
Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

REGNUM 06:59
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Происшествия

На Кубани при аварии с полицейской машиной пострадали семь человек

RT на русском 08:35
Наука

Группа крови может влиять на протекание коронавирусной инфекции

Исследование, проведенное ведущей компанией 23andMe Inc. по генетическому тестированию, установило, что различия в гене, который влияет на группу крови человека, могут влиять на восприимчивость к COVID-19.
Kadara.ru 02:00
Гаджеты

В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52

В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Армия и оружие

Балтийский флот поднял авиацию в ответ на учения НАТО

Российская газета 07:16
Армия и оружие

США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 02:30
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Общество

Немецкие топ-менеджеры вернулись в Россию

Спецбортом из Франкфурта прилетели представители BMW, Siemens, Knauf и других фирм В ночь на четверг в Домодедово прибыл спецборт из Франкфурта, которым в Россию вернулись топ-менеджеры многих немецких и европейских компаний.
Коммерсантъ 07:27
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