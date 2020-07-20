СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи предполагают, что самолет после вылета облетал Тункинский и Окинский районы.В источнике
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По факту исчезновения самолета Ан-2, вылетевшего из поселка в Бурятии, начата проверка
Интерфакс - Россия21:52