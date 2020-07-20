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Газета.Ru
Газета.Ru

СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи предполагают, что самолет после вылета облетал Тункинский и Окинский районы.В источнике
С чего всё началось
При этом следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте уже начали доследственную проверку, сообщается на сайте
 ведомства.
ТАСС20:19
Подробнее о событии
РИА Новости

В Бурятии расширили район поиска пропавшего Ан-2

РИА Новости02:37
РБК

Авиация обследовала около 1 тыс. кв. км при поиске пропавшего Ан-2

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ТАСС

Пропавший Ан-2 перестал выходить на связь через шесть часов после вылета

ТАСС20:19
Коммерсантъ

СКР начал проверку из-за исчезновения Ан-2 в Бурятии

Коммерсантъ22:31
RT на русском

По факту исчезновения самолёта Ан-2 в Бурятии начата проверка

RT на русском23:16
Интерфакс

В СК начали проверку в связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии

Интерфакс01:17
Интерфакс - Россия

По факту исчезновения самолета Ан-2, вылетевшего из поселка в Бурятии, начата проверка

Интерфакс - Россия21:52
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МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
REGNUMвчера в 12:54
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Если происходят отключения электроэнергии в микрорайонах на сутки, то необходимо расприватизировать имущество и вернуть его в госимущество, чтобы мы могли спокойно восстановить все поврежденные сети.
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Коммерсантъ17:55
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