СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Телеканал 360° 3 21

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи предполагают, что самолет после вылета облетал Тункинский и Окинский районы.