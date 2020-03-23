Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСК начал проверку из-за фейков о коронавирусе

Проверка проходит по статям "Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "распространение недостоверных сведений с целью усиления панических настроений".
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении
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RT на русском10:13

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СК начал проверку из-за публикации фейков о распространении коронавируса в России

Эхо Москвы15:00

СК начал проверку из-за публикаций недостоверных данных о коронавирусе

RT на русском10:13

СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

РИА Новости11:08

СКР начал проверку недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19

Известия10:28

СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе

РБК10:22

Следственный комитет заинтересовался фейками о коронавирусе

Lenta.ru10:19

СК пригрозил распространителям фейков о коронавирусе штрафом до 3 млн рублей

ТАСС11:45
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Экономика

В России на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
РБК 17:37
Здоровье

Ученые: потеря обоняния и вкуса — первый симптом Covid-19

Британские врачи нашли яркий признак заболевания Covid-19 — это потеря человеком ощущений вкуса и запаха, говорится в заявлении Британской ассоциации оториноларингологов (ENT).
Плюс один +1 07:24
Экономика

Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).
Ведомости 17:09
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Российская газета 13:24
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes 10:57
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
REGNUM вчера в 19:30
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В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Военное дело вчера в 01:36
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости 16:09
Общество

Безруков рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию

Ранее Безруков снялся в ролике, в котором объяснил, почему, как он считает, важна поправка в Конституцию, касающаяся русского языка.
РИА Новости 11:09
Политика

На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
РИА Новости 17:12
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Недвижимость

Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас

В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
РБК 04:35
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Общество

В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Вести.Ru 15:49
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Армия и оружие

Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк

Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
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Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
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США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Первое место в мире занимает Китай, так как именно эта страна является первой зараженной. Второе место принадлежит Италии.
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
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Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест на коронавирус, который сдала канцлер ФРГ Ангела Меркель, дал отрицательный результат.
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Как в США с помощью ученых Китая создали коронавирус SARS без защиты

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Disney выпустил мультфильм «Вперед» в цифровом формате

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Ученые разработали растягивающийся в восемь раз суперконденсатор

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Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
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Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
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Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка

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Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

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