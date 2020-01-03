с чего всё началось

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

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