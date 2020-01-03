Происшествия
РБКСК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
Читать в источнике
Оценить1916
с чего всё началось
«3 января 2020 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт», — сообщили в пресс-службе приморского управления Следственного комитета.Телеканал 360°вчера в 23:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Энергетика
Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10
Источник в отрасли сообщил, что Белоруссия на переговорах с Россией по поставкам нефти попросила убрать из контрактной цены премию в 10 долларов США на тонну.
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Происшествия
В Екатеринбурге маленькая девочка стала жертвой педофила
В Екатеринбурге СКР проверяет сведения о нападении педофила на маленькую девочку.
Армия и оружие
Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря
Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Авто
Акции компании Tesla во второй день торгов нового года выросли до исторического максимума
Ценные бумаги подорожали на фоне удачного для компании завершения прошлого года и оптимизма инвесторов по поводу ее будущего, объясняют эксперты.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Армия и оружие
ВС Ирака опровергли информацию об авиаударе по окрестностям Багдада
Командование иракской армии опровергло информацию об авиаударе по району эль-Таджи к северу от Багдада.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53
Ранее сообщалось о 43 погибших. В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Ноги не устану поднимать и в 60»
На протяжении всего творческого пути Анастасия Волочкова часто сталкивается с трудностями и критикой.
Хоккей
О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция
Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой не узнали себя на видео пятилетней давности
Лиза и Гарри очень удивились, когда увидели себя совсем маленькими. Максим Галкин часто показывает смешные ролики с участием своих детей.
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в пригороде Парижа
Вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на прохожих в пригороде Парижа.
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Авто
В Токио покажут раллийный кроссовер Mazda CX-5
В рамках предстоящего автосалона в Токио пройдет официальный дебют раллийной версии популярного японского кроссовера Mazda CX-5.
Спорт
Брянский лыжник Большунов сразится за победу на «Тур де Ски»
Сегодня, 4 января, станет решающим днем для брянского лыжника Александра Большунова.
Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Футбол
Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов
Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.