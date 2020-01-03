Что беспокоило молодую маму, остается неизвестным. В регистратуре городской стоматологической поликлиники ее направили в кабинет к врачу, но тот отказал в экстренной помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.

с чего всё началось

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