Происшествия
РБКСК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
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с чего всё началось
Что беспокоило молодую маму, остается неизвестным. В регистратуре городской стоматологической поликлиники ее направили в кабинет к врачу, но тот отказал в экстренной помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.Вести.Ruвчера в 10:59
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Следствием начата проверка по факту избиения врачом-стоматологом женщины с ребенком
ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:04
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«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
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Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
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Шоу-бизнес
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Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
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Футбол
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Энергетика
«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Шоу-бизнес
Доширак, корнишоны и шпроты: чем Ивлеева кормит мужа
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
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Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
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Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции
Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
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Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Хоккей
Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»
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Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье
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Девочка пожаловалась на педофила на видео в Екатеринбурге
По словам девочки, мужчина заставлял ее пить водку и курить. Она также сообщила соседке, что ухажер матери ее обнимал.