Происшествия

РБКРБКСК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
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с чего всё началось

Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

Что беспокоило молодую маму, остается неизвестным. В регистратуре городской стоматологической поликлиники ее направили в кабинет к врачу, но тот отказал в экстренной помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.
Вести.Ruвчера в 10:59

Подробнее о событии

Следственный комитет проверит информацию об избиении пациентки в поликлинике Приморья

Prim.News02:37

СКР начал проверку из-за избиения стоматологом женщины с ребенком

Вести.Ru02:21

Громким конфликтом в Уссурийске занялся Следственный комитет

Владивосток-Новостивчера в 21:39

В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках

РИА Новостивчера в 20:34

Следствием начата проверка по факту избиения врачом-стоматологом женщины с ребенком

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:04

«Начал ломать ей пальцы»: стоматолог избил посетительницу в Уссурийске

РЕН ТВвчера в 14:45

Российский врач избил мать с ребенком на руках

Lenta.ruвчера в 12:30
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Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику депутата «голубых огоньков»

Газета.Ru 01:21
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс 01:59
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Политика

Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия 01:15
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru 02:15
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС вчера в 07:28
Гаджеты

Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA

Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Футбол

«Тоттенхэм»: Кейн выбыл на неопределенный срок ввиду разрыва мышцы

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Бомбардир.ру вчера в 12:30
Энергетика

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Мой Брянск 01:55
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru вчера в 12:12
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Доширак, корнишоны и шпроты: чем Ивлеева кормит мужа

Вести Подмосковья 02:23
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру 02 января в 06:45
Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
РИА Новости 00:47
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье

Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
MedikForum.ru вчера в 10:20
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Хоккей

Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

RT на русском вчера в 12:25
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Общество

Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье

Вечерняя Москва вчера в 07:37
Происшествия

Девочка пожаловалась на педофила на видео в Екатеринбурге

По словам девочки, мужчина заставлял ее пить водку и курить. Она также сообщила соседке, что ухажер матери ее обнимал.
7 новостей 00:34
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