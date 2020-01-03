Происшествия

РБКРБКСК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. 3 января издание «Вести» сообщило, что врач отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя. Данной ситуацией заинтересовался минздрав Приморья.
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с чего всё началось

Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

Что беспокоило молодую маму, остается неизвестным. В регистратуре городской стоматологической поликлиники ее направили в кабинет к врачу, но тот отказал в экстренной помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.
Вести.Ruвчера в 10:59

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Громким конфликтом в Уссурийске занялся Следственный комитет

Владивосток-Новостивчера в 21:39

В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках

РИА Новостивчера в 20:34

Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

Вести.Ruвчера в 10:59

«Начал ломать ей пальцы»: стоматолог избил посетительницу в Уссурийске

РЕН ТВвчера в 14:45

Российский врач избил мать с ребенком на руках

Lenta.ruвчера в 12:30

Следствием начата проверка по факту избиения врачом-стоматологом женщины с ребенком

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:04

Скандал в Приморье: мать ребёнка обвинила врача в нанесении побоев

Prim.Newsвчера в 10:05
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Политика

Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском вчера в 09:30
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Вести.Ru вчера в 14:41
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Армия и оружие

В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

РИА Новости вчера в 18:22
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре на Ставрополье

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Говорит Москва 00:48
Футбол

Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

Федерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов.
Московский Комсомолец вчера в 22:50
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru вчера в 13:52
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Хоккей

«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ

Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
NewInform вчера в 15:42
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру 02 января в 06:45
Хоккей

Хованов о победной серии шведов на МЧМ: возможно, им просто везёт

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Александр Хованов допустил, что команде Швеции удалось одержать пять побед в пяти матчах на чемпионате мира 2020 года за счёт удачи.
RT на русском вчера в 15:39
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru вчера в 12:50
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
RT на русском вчера в 23:31
Кино

Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 02 января в 13:23
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Космос

5 открытий ушедшего года, изменивших наши представления о Вселенной

Пятое место поделили два открытия. Первое ни много ни мало меняет наше представление о форме Млечного Пути.
Хайтек+ вчера в 08:20
Армия и оружие

США отправят еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Вашингтон отправит еще три тысячи военнослужащих на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности в отношениях с Тегераном, вызванной убийством американскими военными главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Российская газета вчера в 14:36
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
РИА Новости 02 января в 23:23
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
RT на русском 00:00
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Энергетика

Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти

На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
Взгляд.ру вчера в 10:16
Общество

Определены самые популярные у россиян автомобили для покупки в кредит

Председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров назвал самые популярные автомобили среди россиян для покупки в кредит, передает РИА Новости.
Слово и Дело 02 января в 20:49
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости вчера в 02:53
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета вчера в 20:47
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости вчера в 03:30
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