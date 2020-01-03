Происшествия
РБКСК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. 3 января издание «Вести» сообщило, что врач отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя. Данной ситуацией заинтересовался минздрав Приморья.
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с чего всё началось
Что беспокоило молодую маму, остается неизвестным. В регистратуре городской стоматологической поликлиники ее направили в кабинет к врачу, но тот отказал в экстренной помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.Вести.Ruвчера в 10:59
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Следствием начата проверка по факту избиения врачом-стоматологом женщины с ребенком
ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:04
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