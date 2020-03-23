с чего всё началось

Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе. Речь идет о сообщениях о числе заразившихся, говорится на официальном сайте ведомства. В СК пояснили, что информацию распространяют с целью «усиления панических настроений».

Музыка «Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Автоспорт Formula 1 заменила реальные гонки виртуальными Победителем первого виртуального этапа Formula 1 стал Гуаньюй Чжоу — тест-пилот команды Renault, также выступающий в гонках Formula 2. Вторую позицию занял резервный пилот Mercedes Стоффель Вандорн, а третью — Филипп Энг на Red Bull.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Общество США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

Общество ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».

Общество Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.