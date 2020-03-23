Коронавирус
Деловое.ТВСК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе
Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе. Речь идет о сообщениях о числе заразившихся, говорится на официальном сайте ведомства. В СК пояснили, что информацию распространяют с целью «усиления панических настроений».
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.RT на русском10:13
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Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку
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Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Игры
Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Автоспорт
Formula 1 заменила реальные гонки виртуальными
Победителем первого виртуального этапа Formula 1 стал Гуаньюй Чжоу — тест-пилот команды Renault, также выступающий в гонках Formula 2. Вторую позицию занял резервный пилот Mercedes Стоффель Вандорн, а третью — Филипп Энг на Red Bull.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
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Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Армия и оружие
Щит от гиперзвука: чем США собираются отражать «атаки» России
В американских военных кругах все чаще звучат мнения о том, что в области гиперзвукового оружия США отстали от России.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Общество
Во Львовской области объявили режим ЧС из-за коронавируса
Во Львовской области Украины c 24 марта будет объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса нового типа.
Общество
США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией
Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Общество
В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек
До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Экономика
Обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия ударила по Трампу – Делягин
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Общество
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Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.
Общество
Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что эффективнее всего с вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом, борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море
В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Единоборства
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределенность со своим боем против Тони Фергюсона.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Россия пришла на помощь брошенной партнерами Италии — Frankfurter Allgemeine Zeitung
В немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили о возможном пересмотре приоритетов Италии после пандемии.