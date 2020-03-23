Коронавирус
Деловое.ТВСК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе
Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе. Речь идет о сообщениях о числе заразившихся, говорится на официальном сайте ведомства. В СК пояснили, что информацию распространяют с целью «усиления панических настроений».
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.RT на русском10:13
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Недвижимость
Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас
В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Общество
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, заявил в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд
Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
Общество
Объединение пассажиров призвало возвращать деньги за авиабилет при ЧС
Обращение с просьбой внести поправки в Воздушный кодекс РФ, предусматривающие возврат пассажирам полной стоимости авиабилета в случае объявления чрезвычайной ситуации в стране прилета, направило в минтранс и Госдуму Общероссийское объединение пассажиров (ООП).
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 9S появился в продаже
Здоровье
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек
На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
Политика
На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
Общество
США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом
Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
ЖКХ
Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Общество
Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу.
Общество
Россия вводит временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Авто
УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Армия и оружие
В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию
Эксперт американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон описал причину, по которой не стоит ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57 в ближайшем будущем.
Хоккей
В НХЛ не собираются сокращать регулярный чемпионат
Руководство Национальной хоккейной лиги не намерено уменьшать число матчей текущего регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.