с чего всё началось

Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе. Речь идет о сообщениях о числе заразившихся, говорится на официальном сайте ведомства. В СК пояснили, что информацию распространяют с целью «усиления панических настроений».

Недвижимость Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.

Общество В Италии снизилась смертность от коронавируса Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.

Общество Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.

Общество ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, заявил в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Общество В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Политика США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.

Общество Объединение пассажиров призвало возвращать деньги за авиабилет при ЧС Обращение с просьбой внести поправки в Воздушный кодекс РФ, предусматривающие возврат пассажирам полной стоимости авиабилета в случае объявления чрезвычайной ситуации в стране прилета, направило в минтранс и Госдуму Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

Здоровье На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.

Общество США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.

ЖКХ Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах "Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.

Общество Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.