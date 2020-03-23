Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВСК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе

Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе. Речь идет о сообщениях о числе заразившихся, говорится на официальном сайте ведомства. В СК пояснили, что информацию распространяют с целью «усиления панических настроений».
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с чего всё началось
«Начата процессуальная проверка… в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении
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RT на русском10:13

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СК начал проверку из-за публикации фейков о распространении коронавируса в России

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Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас

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Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, заявил в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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РИА Новости 06:20
Политика

США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд

Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
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Megaobzor.com 15:23
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GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
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Общество

США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
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"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
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Газета.Ru 18:09
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Россия вводит временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Ведомости 16:21
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

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В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию

Эксперт американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон описал причину, по которой не стоит ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57 в ближайшем будущем.
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Хоккей

В НХЛ не собираются сокращать регулярный чемпионат

Руководство Национальной хоккейной лиги не намерено уменьшать число матчей текущего регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.
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