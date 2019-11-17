Происшествия
RT на русскомЧетверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
В посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области обрушился ангар, используемый под склад и жилое помещение. Четверо находившихся внутри людей, в том числе годовалый ребёнок, госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Единоборства
Блахович победил Соузу на турнире UFC Fight Night 164
Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», в рамках турнира UFC Fight Night 164, который проходит в бразильском городе Сан-Паулу боец ММА Ян Блахович из Польши одержал победу над представителем Бразилии Роналду Соузу.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400
Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
Политика
Лукашенко потребовал от России денег за охрану границы
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что российская сторона должна Белоруссии денег за охрану границы, передает "Интерфакс".
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Здоровье
Три школы в Оренбургской области закрыты на карантин из-за пневмонии
В ведомстве отмечают, что очаги вируса пневмонии были зарегистрированы в некоторых школах Оренбурга, Орска, Бугуруслана, а также Абдулинского, Ясненского и Соль-Илецкого городских округов.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Происшествия
В Москве охранник бара выстрелил в незаплатившего клиента
Охранник одного из баров в центре Москвы выстрелил из травматического пистолета в клиента, который не смог расплатиться за еду и напитки в заведении.
Политика
Глава фракции «Слуги народа» в ВРУ оказался гражданином США
Как оказалось, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде так себе «патриот».
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Российские эксперты по авиабезопасности посетили терминалы с инспекцией и отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности принятых мер.
Энергетика
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Политика
Российский вертолет VRT500 оснастят канадскими двигателями
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
Космос
Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет
Армия и оружие
Израильские F-35I Adir потренировались вести бой против ЗРС С-400
Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе международных учений "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag), проходивших на территории Израиля, провели тренировочные бои против российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 "Триумф", которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.
Футбол
Сборные Германии и Нидерландов вышли в финал Евро-2020
Сборные Германии и Нидерландов за тур до окончания группового этапа обеспечили себе выход в финал Евро-2020.